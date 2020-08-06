MELİH ABİ: Evin duvarı tavanı böcek ve sinekle dolu ilaçlama yok

Birçok evin içerisi bu halde.Tavanda, duvarda böcekler, haşereler cirit atıyor.Hiç bir dönem sivrisineğe bu kadar yem olmamıştık.Çocuklarımızın, bizim ağzımızın çevresi, yüzümüz kırmızı kabarcıklarla dolu.Başkan senin işin ne?İnsanları sineklere yem etmek için mi oradasın?Mücadeleyi başlatsanıza!Fotoğraf ortada.Tavan böcek dolu.Sivrisinekler evlerde cirit atıyor.Şu ilaçlamayı doğru dürüst yapın.Vatandaş mağdur olmasın.Eskiden geç olurdu belki ama mutlaka böcekle haşereyle sinekle mücadele yapılırdı.Artık insanlar sizlerle dalga geçiyor haberiniz olsun.Cadde ve sokaklar ilaçlanmıyor.Evlere ilaçlama ekipleri gelir tuvaletleri, banyoları ilaçlardı.Onlar da kalktı, kimsenin evleri ilaçladığı yok.Yazık oluyor ne diyeyim!Uyuşturucuile mücadele ediyoruz.Satanları yakalayıp içeri tıkıyoruz.Ama bitmiyor, bitmiyor.Uyuşturucu tüm ülkenin sorunu oldu.Gençlerimizi ateşe atıyoruz.Eyüp Deniz, "Tarsus merkezde ve köylerde çok sayıda metruk bina var.Topçu mahallesi (köyü) Tekbaraka mevkiinde bulunan metruk binalar, uyuşturucuyla mücadelede can ve mal güvenliğimiz bakımından hayati önem taşıyor Buralarda tedbir alınsın" diyor.Uyuşturucu kullananlar özellikle böyle binaları seçiyor.Dikkatli olmak lazım.