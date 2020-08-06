Pozantı Kongresi’nde 100. yıl coşkusu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 100 yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana'nın Pozantı ilçesine gelişi ve Pozantı Kongresi'nin 100. Yıl dönümü etkinliklerine katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile Vali Süleyman Elban'ın da katıldığı törende Şentop, Milli Mücadele ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinin en önemli adımlarından ve çok incelikle düşünülmüş stratejik hamlelerinden birine ev sahipliği yapan Pozantı'da, tam 100 yıl sonra aynı gün tekrar toplandıklarını söyledi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop , "Pozantı Kongresi ve bir bütün olarak Milli Mücadele, milletimizin tam istiklal, tam bağımsızlık iradesinin, hürriyet sevdasının şartlar ne kadar güç ve ağır olursa olsun geçerliliğini koruduğunu ispat etmektedir" dedi. Şentop, 100. yıl dönümünde, Milli Mücadele'nin aziz kahramanlarını ve gazilerini, şehitlerini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Pozantı Kongresi'nin ebediyete intikal eden mensuplarını rahmetle ve minnetle andı. Şentop, "Üzerinde yaşadığımız toprakların vatanımız olarak devamını mümkün kılan, onların azmi, gayretleri, mücadelesi ve fedakarlıklarıdır. Ruhları şad olsun. Malumunuz, içinde bulunduğumuz bu yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yıl dönümü. Gazi Meclisimizin Başkanı olmak, bizatihi başlı başına en büyük iftihar vesilelerinden biridir. Açılışının 100. yılında, çok anlamlı bir tarihte, Meclisimizin Başkanı olmak ise benim için ayrıca çok kıymetli ve ilave bir iftihar sebebidir" dedi. Pozantı'nın, Çukurova ve Suriye bölgesinin hakimiyeti ile Ankara'nın ve Milli Mücadele'nin geleceği açısından stratejik bir mevkide yer aldığını ifade eden Şentop, Anadolu demir yolunun sona erdiği noktada yer aldığı için de aynı zamanda önemli bir sevkiyat merkezi durumunda olduğu dile getirdi. Şentop, bu stratejik konumu sebebiyle, Birinci Dünya Savaşı sırasında Irak, Suriye cephelerindeki askerin ihtiyaçlarını Pozantı'dan sevk edilen malzemelerle karşılandığını anlattı.