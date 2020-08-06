Şampiyonlarla yarışıyor

Türkiye Futbol Federasyonu-' nun açıkladığı 2020-2021 sezonu harcama limitlerinde 156 milyon liralık limitiyle dikkat çeken Gaziantep FK, harcama limiti en yüksek beşinci takım oldu. Gaziantep ekibi, bu anlamda Trabzonspor'u geride bırakırken, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir'in ardında yer aldı. TFF, gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan 21 takımın 2020-2021 sezonu harcama limitlerini açıkladı. 4 TFF'nin açıkladığı 2020- 21 sezonu harcama limitlerinde en fazla harcama yapabilecek takım 493 milyon 398 bin 642 TL ile Galatasaray olurken, onu 298 milyon TL ile Beşiktaş, 177 milyon TL ile Fenerbahçe, 170 milyon TL Başakşehir ve 156 milyon TL Gaziantep FK takip etti. 4 Harcama limitlerinde en yüksek bütçeye sahip beşinci takım konumunda bulunan Gaziantep FK, Süper Lig'deki ilk sezonunun ardından sportif ve mali anlamda ortaya koyduğu performansla takdir topladı. 4 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de ilk kez mücadele eden Gaziantep FK, 34 haftalık maratonu 11 galibiyet, 13 beraberlik ve 10 mağlubiyetle tamamlayarak ligi 46 puanla sekizinci sırada bitirdi.Sportif başarıyı mali olarak da taçlandıran Gaziantep FK, 2020- 2021 sezonu için açıklanan harcama limitlerinde 156 milyon TL'lik bütçeyle Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir'in ardından beşinci sırada yer aldı. Kupa şampiyonu Trabzonspor ise 152 milyon TL'lik bütçeyle Gaziantep ekibinin gerisinde kaldı. Süper Lig'de mali anlamda rahat konumdaki takımlardan biri olan Gaziantep FK'nın bu başarısı harcama limitleriyle de tescillenirken, kırmızı-siyahlıların mali disiplinden taviz vermeden yoluna devam edeceği vurgulandı.Sezon boyunca futbolcu ödemelerinde herhangi bir aksama yapmayan Gaziantep ekibi, gelecek sezon da ödemlerde aksamalara mahal vermemek için gayret göstereceği belirtildi. Gelecek sezon için transfer çalışmalarına da devam Gaziantep FK, transferde limitleri zorlayacak adımlardan uzak duracak. Rumen teknik direktör Marius Sumudica'nın raporu doğrultusunda bazı futbolcularla yollarını ayırmayı planlayan kırmızı-siyahlılar, takıma en fazla 3-4 yeni oyuncu transfer etmeyi amaçlıyor.