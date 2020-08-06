Taşova: İkinci dalga Eylül’de bekleniyor’

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, insan üzerinde denemelere başlanan koronavirüs aşısı için beklenen 18-24 aylık sürenin virüsle ilgili bilgi ve verilerin artmasıyla birlikte kısaldığını ve bu yıl sonundan umutlu olduklarını kaydetti. Taşova, asıl önemli olanın aşının içindeki antikorların koruyuculuk seviyesi ve süresi olduğuna dikkat çekti. Pandemi ilan edilen tüm dünyada koronavirüs için bilgi ve verilerin artmasıyla aşı çalışmaları da hızlandı. Bu yıl sonundan umutlu olduklarını belirten Prof. Dr. Yeşim Taşova, asıl önemli olan kararın aşı içindeki antikorların insanı ne kadar sürede ve ne seviyede koruduğuna yönelik sonuçlar olduğunu vurguladı. Aşıdaki antikorun oluşup, koruyucu seviyeye ulaşıp ulaşmadığı, bunun ne kadar sürdüğü ve ne sıklıkla uygulanması gibi konularda çalışmaların sürdüğünü, ancak bunun içen zamana ihtiyaç olduğunu dile getiren Taşova, "Aşı için ilk başlarda 18-24 ay gibi bir süre diyorduk. O sürenin giderek artık daha da kısaldığını görüyoruz. Bu tabi ki enfeksiyonun ve pandeminin aciliyetinden kaynaklanıyor. Ancak ben aşıdan ümitliyim" dedi. Taşova, "Hasta olan insanlar arttı. Aşı çalışmalarında olmazsa olmazlardan biri de bu. Dolayısıyla onlardan alınacak bilgilerimiz arttı. En iyi ihtimalle bu yılın sonu aşı ile ilgili iyi haberler olacak. İnsanlara denenmeye başlandı. Onların sonuçları olacak. Yine bilgilerimiz olacak. Kitle olarak aşılama ne zaman başlar o biraz daha uzak" diye konuştu. Eylül ayı gibi ikinci dalganın beklendiğine işaret eden Taşova, "İkinci dalga, artmasıyla olacak. Eylül-Ekim ve ondan sonrasında da bekliyoruz. Özellikle korunma yöntemlerinin sosyal mesafe, maske, el hijyeni gibi bu önlemlerle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Şu an dalgalanmalar halinde gidiyoruz" diye konuştu.