Temmuz ihracatı yüzde 9 arttı

Gaziantep Temmuz ayı ihracatı yüzde 9,1 artışla 728 milyon 793 bin dolar oldu. Ocak- Temmuz ihracatı ise 4 milyar 174 milyon dolara yükseldi. Ocak-Temmuz itibariyle gerçekleştirdiği ihracatla 25. sıradaki il olan Zonguldak'tan sonra gelen 55 ilin yaptığı toplam 3 milyar 949 milyon dolarlık ihracattan fazlasını tek başına yapan Gaziantep Türkiye geneli sıralamada ardından gelen Sakarya, Manisa ve Denizli illerinin iki katı, Kayseri, Adana ve Mersin gibi illerin de yaklaşık 3 katı ihracat yapmayı başardı. Halı sektörü geçen yılın Temmuz ayına göre yüzde 16,48 artış göstererek 179 milyon 316 bin dolarlık ihracat yaptı. Konfeksiyon ve Hazır Giyim sektöründe geçen yıla göre yüzde 115 artış yaşanırken, Gaziantep'in önemli ihracat kalemlerinden olan hububat ve bakliyat sektöründe ise yüzde 22,3 artış oldu. İklimlendirme sanayi ürünleri ihracatı yüzde 57 artarken, kentin önemli gelir kaynaklarından olan tekstil ürünleri ihracatı ise yüzde 5 azaldı. Öte yandan lokomotifliğini Gaziantep'in yaptığı bölge illerinin Temmuz ayındaki toplam ihracatı ise 766 milyon 255 bin dolar olarak gerçekleşti. Bölgenin Ocak-Temmuz dönemindeki toplam ihracatı ise 4 milyar 745 milyon 986 bin dolar olarak gerçekleşti. Bölgeden en çok ihracat yapılan ülkeler ise Irak, Suudi Arabistan, ABD, Almanya, İtalya, Hollanda, İran, Suriye oldu. İhracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, "Geçen yılın aynı dönemine göre en fazla ihracat yapan 10 il arasında en az ihracat kaybı yaşayan il Gaziantep oldu. Ocak-Temmuz döneminde ihracatımız yüzde 2,4 azalışla 4 milyar 174 milyon 550 bin dolar olarak gerçekleşti. Emeği olan tüm ihracatçılarımızı yürekten kutluyorum" dedi.