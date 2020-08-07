Çukurova 25 dönümlük yeni bir park kazanıyor

Çukurova'ya 25 dönüm alan üzerine Piknik ve Mangalpark yapılması, parkın küçük bir bölümüne de yap işlet devret modeliyle spor tesisi kurulmasıyla ilgili karar Çukurova Belediye Meclisi'nden geçti. Karslılar Mahallesi'nde yapılacak park piknik yapmak isteyenlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde projelendirilecek. Yatırımcı çıkması halinde 25 dönümlük parkın en fazla 4 dönümünü kapsayacak şekilde tenis kortu, basketbol sahası gibi spor tesislerinin yap-işletdevret modeliyle yapılması planlanıyor. Başkan Soner Çetin, 6,5 yıl içinde 112 yeni park yaptıklarını belirterek, "Amacımız halkın yararlanacağı yeşil alanları ve gençlerin spor yapabileceği tesisleri arttırmaktır. Belediyeden 5 kuruş çıkmadan gelir getirici tesislerin yapılması için yatırımcılara çağrıda bulunuyorum. Yatırımcıların önünü açacağız" dedi.