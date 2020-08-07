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Düğünlere saat kısıtlaması geldi

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 7.8.2020 ABONE OL
Düğünlere saat kısıtlaması geldi
KAHRAMANMARAŞ İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan korona virüs tedbirleri kapsamında kent genelinde taziye ziyaretleri yasaklanırken, düğünlere ise 3 saat kısıtlama getirildi. Vali Ömer Faruk Coşkun'un başkanlığında İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplandı. Düzenlenen toplantıda, korona virüs önlemlerine ilişkin yeni düzenlemeler getirildi. Sosyal mesafeli hayatın önemli olduğu vurgulanan toplantıda cenaze sonrası taziye ziyaretlerine yasak getirildi. Toplantı sonrası alınan kararla ilgili açıklamada, "Toplu taziye geleneğinin olduğu ilimizde; taziye evlerinde, evlerde ve açık-kapalı alanlarda, taziye yapılmamasına, ayrıca bu hususa ilişkin cami ve belediye hoparlörleri ile kolluk araçlarından ilçelerimizde günde en az 1 kez 'Kıymetli hemşerilerimiz, salgın tehlikesi devam etmektedir. Yapılan tespitlerde salgının taziyelerden daha fazla yayıldığı anlaşılmıştır. Taziyelerimizin salgın döneminde toplu şekilde hiçbir ortamda yapılmaması kararı alınmıştır. Cenabı Allah tüm geçmişlerimize rahmet eylesin' şeklinde anons edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi
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Düğünlere saat kısıtlaması geldi
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