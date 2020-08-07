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’ın bakırları ihraç ediliyor

Giriş Tarihi: 7.8.2020 ABONE OL
Kahramanmaraş’ın bakırları ihraç ediliyor
KAHRAMANMARAŞ'TA ustaların elinde geleneksel yöntemlerle üretilen bakır ürünler başta Orta Doğu ve Balkan ülkeleri olmak üzere İran ve Amerika'ya ihraç ediliyor. Geleneksel el sanatları arasında yer alan ve bir asrı aşkın süredir yapılan bakırcılık, Tarihi Kapalı Çarşı'da vatandaşların karşısına çıkıyor. Gaziantep'in oyma işçiliği, Erzincan'ın özel işlemelerinin yanında Kahramanmaraş bakırı ise "dövme" tekniğiyle dikkati çekiyor. El emeği göz nuruyla tek tek işleyerek meydana getirdiği ürünler hem yurt içinde hem de yurt dışında ilgi görüyor. Birbirinden değerli ustaların ürettiği tencere, kazan, kahve takımları, paşa mangalları, sürahiler, tepsiler çeşitli motiflerle süslenerek yurt içinde ve yurt dışında pazarlanıyor. Kahramanmaraş Bakırcılar Odası Başkanı Selamet Atlı, bakırdan oyuncak, süs eşyası, mutfak araç ve gereçlerinin tamamının üretimi ve ihracatının yapıldığını söyledi. Kovid-19 süreciyle kentte bakırcılık sektörünün durma noktasına geldiğini belirten Atlı, "Bakırda yıllık 30 milyon dolar gibi bir ihracatımız bulunuyor. Aynı zamanda iç piyasaya da yine bir 30 milyon dolarlık satışımız var" dedi.

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Kahramanmaraş’ın bakırları ihraç ediliyor
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