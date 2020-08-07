Teklifi geri çevirdi

Küme düşmenin kaldırılmasının ardından yeniden TFF 1. Lig'de mücadele etmeye hak kazanan Adanaspor, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Turuncu-beyazlı ekip Emrah Bayraktar'a teklifte bulundu. Bayraktar, turuncubeyazlı ekibin teklifine teşekkür ederek görevi kabul etmedi. Bayraktar geçtiğimiz sezon takımda sportif direktör olarak görev almış ancak Coşkun Demirbakan'ın gelişi ile Adana'dan şok bir kararla ayrılmıştı.



UZUN SOLUKLU PROJE PEŞİNDE

Bayraktar'ı göreve getirmek isteyen turuncu-beyazlılar, tecrübeli isimle görüştü. Özellikle altyapı çalışmalarıyla tanınan ve birçok yıldız oyuncuyu Türk futboluna kazandıran Bayraktar, Adanaspor'un teklifini teşekkür ederek reddetti. Bayraktar, Adanaspor ve Bayram Akgül'e duyduğu güven için teşekkür ederken, şu aşamada görev alamayacağını, bunun sadece ekonomik nedenlerden ötürü olmadığını belirterek, "Adanaspor benim baba yadigarı bir kulüp. Kendi hayallerimi gerçekleştireceğim ve kulübe değer katabileceğim uzun soluklu bir projede yer almak istediğimi Başkan Bayram Akgül'e ilettim" dedi.