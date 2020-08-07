Veterinerin kafasına beton parçası düştü

Adana'da iş yerinin önünde oturan veteriner hekim, apartmanın 6. katındaki balkondan kopan beton parçasının kafasına düşmesi sonucu ağır yaralandı. Olay, Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, veteriner hekim Burçin Serinöz, 4 Ağustos günü saat 18.45 sırlarında iş yerinin önündeki banka oturdu. Bir süre bankta oturan Serinöz'ün kafasına apartmandan kalıp halinde kopan beton parçası düştü.

DURUMU AĞIR

Kanlar içinde kalan ve ağır yaralanan Serinöz'ü görenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Serinöz'ü Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Beyin Cerrahı Yoğun Bakım Ünitesine tedavi altına alınan Serinöz'ün durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.