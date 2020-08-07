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Yayla yollarının bakımı devam ediyor

Giriş Tarihi: 7.8.2020 ABONE OL
Yayla yollarının bakımı devam ediyor
HATAY'DA İskenderun Belediyesine bağlı Fen İşleri müdürlüğü tarafından yürütülen, yayla yollarındaki bakım, onarım ve genişletme çalışmaları aralıksız sürüyor. Belediye Başkanı Fatih Tosyalı,en ücra noktaya kadar hizmet götürdüklerini belirtti. Tosyalı," Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Azganlık Erikli Yayla yolunda bakım, onarım ve Kaledibi Semerci gediği yolunda reglaj çalışması yapıyor" dedi. Fatih Tosyalı, yaz ayları ile birlikte yayla yollarının kullanımının arttığını, kendilerinin de vatandaşların bu yollarda sıkıntı yaşamamaları için çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.
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Yayla yollarının bakımı devam ediyor
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