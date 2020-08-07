Zehir tacirleri gözaltına alındı

polisin düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu ticareti yapan veya kullanan 18 kişi gözaltına alındı. Operasyonda aranan 78 şahıs ile 11 hırsız da yakalandı. Şehir merkezinde yapılan operasyonlarda 18 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 11 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan yasal işlem yapılarak, 78 aranan şahıs yakalandı, 13 şahsa ise kabahatlerden işlem yapıldı. Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu madde, 5 adet ruhsatsız silah 32 adet fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği 6 adet kartuş, 2 adet kurusıkı silah, 2 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı cep telefonu, 2 adet kesici alet, bir miktar sahte para ve çeşitli çalıntı malzemeler ele geçirildi.