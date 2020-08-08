Cesim Ercik: Kongrelerimizi gerçekleştireceğiz

Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, pandemi nedeniyle ara verdikleri kongre sürecine 8 Ağustos'ta Gülnar ve 9 Ağustos'ta Mut İlçe Teşkilatıyla yeniden başlayacaklarını belirtti. Ercik, "Kongre sürecimizi, maske, mesafe ve temizlik tedbirleri ile gerçekleştireceğiz" dedi. Gülnar ve Mut İlçe Teşkilatlarıyla kongre sürecine devam edeceklerini belirten Ercik, "22 Şubat 2020 tarihinde Anamur ve Bozyazı ilçelerimizle başlayıp ardından Toroslar ve Erdemli ilçe kongrelerimizi gerçekleştirmiştik" dedi. Başkan Ercik, "Geriye kalan 9 İlçemizin kongreleri Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz kongre sürecimiz 8 Ağustos'ta Gülnar ve 9 Ağustos'ta Mut İlçe Teşkilatımızla başlayacaktır" dedi. Başkan Cesim Ercik, "Kongrelerimizi, açık alanlarda maske, mesafe ve temizlik tedbirleri ile gerçekleştireceğiz. Teşkilatlarımızdaki bu değişim bir bayrak yarışıdır. Birlik ve beraberliğimiz, dava arkadaşlığımız ilk gün ki aşkla devam edecektir" dedi.