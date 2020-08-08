Elektrikle balık tutmak isterken öldü

ADANA'NIN Feke ilçesinde dere suyuna elektrik vererek balık tutmaya çalışan Kadir Muğultay elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay Feke'nin Ortaköy Mahallesi Salam Deresi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası 31 yaşındaki Kadir Muğultay, evinin yaklaşık 100 metre ilerisinde bulunan dereye balık tutmaya gitti. İddiaya göre; dere suyuna elektrik vererek balık tutmaya çalışan Muğultay o sırada akıma kapıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Kadir Muğultay'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı