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Elektrikle balık tutmak isterken öldü

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Giriş Tarihi: 8.8.2020 ABONE OL
Elektrikle balık tutmak isterken öldü
ADANA'NIN Feke ilçesinde dere suyuna elektrik vererek balık tutmaya çalışan Kadir Muğultay elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay Feke'nin Ortaköy Mahallesi Salam Deresi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası 31 yaşındaki Kadir Muğultay, evinin yaklaşık 100 metre ilerisinde bulunan dereye balık tutmaya gitti. İddiaya göre; dere suyuna elektrik vererek balık tutmaya çalışan Muğultay o sırada akıma kapıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Kadir Muğultay'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı
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Elektrikle balık tutmak isterken öldü
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