Kaldırım işgali yapan esnafı uyarıyorlar

İskenderun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yol ve kaldırım işgali yapan esnafa yönelik denetimleri yoğunlaştırdı. Zabıta ekipleri, yayalar ve engelli vatandaşların yürüme alanı olan kaldırımların bazı iş yerleri tarafından işgal edilmesinin önüne geçebilmek için esnafları tek tek gezerek denetledi. Cadde ve sokaklarda vatandaşın kullanım alanı olan kaldırımları, sergi alanı gibi kullanmamaları konusunda esnafları uyaran ekipler, işgaller nedeniyle kaldırımlarda ve trafikte meydana gelen aksaklıkların ortadan kaldırılması için esnaflara uyarılarda bulundu. Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, "İşgal yapan işyerlerine tebligat ve yasal yaptırımlar uygulanmaktadır"şeklinde konuştu.