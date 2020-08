Ölüm kanallarına sıkı denetim

Adana polisi her yıl onlarca genci hayattan koparan DSİ'ye ait sulama kanalları çevresinde boğulmalara karşı çocukları uyarıp broşür dağıttı. Polisler ayrıca bu kez kanalların bulunduğu bölgedeki işyerlerine girerek vatandaşlara broşür dağıttıktan sonra kanala girenleri gördüklerinde hemen 155 polis imdattı arayarak haber vermelerini istedi. Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince Yüreğir ilçesi Ege Bağatur Bulvarı üzerinde bulunan sulama kanalına giren ya da girme teşebbüsünde bulunan çocuklara "Bir ömür varken bir nefeste hayatı kaybetme" sloganıyla bilgilendirme çalışması yaptı ve üzerinde "Çocuklarımız ölüme atlamasın" broşürleri dağıttı. Her yıl DSİ kanallarında sürekli giren çocukları uyaran polis bu kez bununla yetinmedi ve kanal kenarındaki işyerleri, evlere giderek vatandaşlar ile aileleri de uyarmayı ihmal etmedi. Vatandaşlara, "Kanala girenler hepimizin çocukları. Eğer kanala giren çocukları gördüğünüz an hemen 155'i arayın. Evlere ateş düşmesin. Anneler babalar ağlamasın" dediler.