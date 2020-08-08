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Sanatseverler ile buluşuyor

Giriş Tarihi: 8.8.2020 ABONE OL
Sanatseverler Surlariçi Şehir Müzesi ile buluşuyor
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kültür-sanat hayatına farklı bir boyut getirmek, toplumun sanatla bütünleşmesini sağlamak, sanat ve sanatçıya verilen değerin artmasında rol oynayacak yatırımlar yapan Yakın Doğu Üniversitesi sanatseverleri "Surlariçi Şehir Müzesi" (Walled City Museum) ile buluşturuyor. Toplumun bütünlüğüne önem veren Günsel ailesinin girişimi ile Girne Kapısındaki eski Ziraat Bankası binasının yeniden restore edilmesiyle hizmete girecek olan müze, Kıbrıs'ın kültürel kimliğinin, ulusal ve uluslararası sanat ortamıyla paylaşılmasına aracılık edecek. Müdürlüğünü sanatçı Rana Amrahova'nın yapacağı müzeyi ziyarete gelen misafirler, tarihi solumanın mutluluğunu yaşayarak, kültürel köklerine bağlılık duygusunu yaşama fırsatı bulacaklar. Surlariçi Şehir Müzesi (Walled City Museum) Müdürü Rana Amrahova yaptığı açıklamada, müzenin modern, çağdaş ve yerel kültürle bütünleşen bir sanat anlayışıyla sürdürülebilir ve gelecek nesillere ilham kaynağı olacak izler bırakmak, sanata olan ilgiye süreklilik kazandırarak yaygınlaştırma misyonu ile kurulduğunu söyledi.
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Sanatseverler Surlariçi Şehir Müzesi ile buluşuyor
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