Son Kore gazisi hayata veda etti

Bozyazı ilçesinde yaşayan Kore gazisi Ali Deniz, tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında yaşamını yitirdi. Kore gazisi Ali Deniz, bir süre önce yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle Bozyazı Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Servisinde tedavi görmeye başladı. Giderek durumu ağırlaşan Deniz, kaldırıldığı Anamur Devlet Hastanesi yoğun bakımda yaşamını yitirdi. Kore gazisi Deniz'in cenazesi bugün memleketi Bozyazı ilçesine bağlı Beyreli Mahallesi mezarlığında toprağa verilecek. Ali Deniz, Bozyazı'da hayatta kalan son Kore gazisinden biriydi. Deniz, pandemi nedeni ile askeri tören düzenlenmeden, sadece yakınlarının katılımı ile defnedilecek.