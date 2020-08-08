Tarsus’ta babasını öldüren zanlı tutuklandı

Tarsus ilçesinde çıkan kavgada babasını silahla vurarak öldüren oğlu tutuklandı. Merkez Gazipaşa Mahallesi 1927 sokakta meydana gelen olayda babası Beşar Huto (67) ile kavga ettikten sonra, iyice öfkelenerek belindeki tabancayla kurşun yağdıran Cem Veli Huto daha sonra yakalanarak gözaltına alınmıştı. Babası Beşar Huto'ya, evlerinin yakınındaki amcasına ait evin önünde tabancayla 6 el ateş eden Cem Veli Huto, gün içindeki sorgusundan sonra hakkında düzenlenen evrakla adliyeye sevkedildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen baba katili Cem Veli Huto (41) tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Aynı olayla ilgili olarak adliyeye sevk edilen Cem Veli Huto'nun kardeşi E.H. serbest bırakıldı.