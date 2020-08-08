Terlikli kapkaççı tutuklandı

sokakta telefonda konuşan bir kadının cep telefonunu kap kaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı. Tutuklanan zanlının kapkaç yaptığı sırada ayağında terlikle olduğu görüntüler güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.Olay, Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sultan A. (34), cep telefonuyla konuşurken yanına yaklaşan bir kişi telefonu alıp kaçtı. Kadının çığlık atması üzerine vatandaşlar polisi aradı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı yakalamak için çevrede bulunan güvenlik kameralarını izledi. Yapılan çalışma sonrasında zanlının Orhan Yalçın Koşar (23) olduğu belirlendi. Polis, şüpheliyi evinde yakalayarak gözaltına aldı. Kapkaç yaptığı sırada terlikle kaçarken güvenlik kameralarına yansıyan zanlı, emniyetteki ifadesinde suçlamayı kabul etmeyip güvenlik kamerasındaki kişinin kendisi olmadığını öne sürdü. Ancak zanlının ağabeyi ve mağdur kadın da zanlıyı teşhis etti. Hakim karşısına çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.