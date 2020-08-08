Tosyalı’dan “Gadir Hum” bayramı mesajı

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Alevi vatandaşlar tarafından, Hazreti Muhammed'in 'Veda Haccı dönüşünde Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak kutlanan 'Gadir Hum Bayramı' dolayısı ile bir mesaj yayınladı. Başkan Fatih Tosyalı, "İskenderun birçok medeniyete ev sahipliği yapan barış ve hoşgörü kentidir. İskenderun'da birlik ve beraberlik duygusunun temelinde sevgi ve saygı yatmaktadır. Şehrimizde yaşayan her din ve mezhepten vatandaşımızın bayram sevinci ortak sevincimiz, tasası ortak tasamız, hüznü ortak hüznümüzdür. Bizi 'Biz' yapan da bu birliğimiz ve bütünlüğümüzdür. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Alevi vatandaşlarımızın 'Gadir Hum Bayramı'nı kutlar, en içten sevgi ve saygılarımı sunarım" dedi.