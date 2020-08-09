Güneşin etkisinin yoğun hissedildiği günler başladı

Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Pertevniyal Bodamyalızade güneş ışınlarına aşırı derecede maruz kalmanın deri kanseri gelişiminde en önemli faktör olduğunun uzun yıllardır bilindiğini belirtti. Bodamyalızade, sürekli güneşe maruz kalmanın zaman içinde bazal hücreli ve skuamöz hücreli deri kanserlerine yol açtığını öte yandan aralıklı ama özellikle yanık oluşturacak derecede yoğun güneş ışınına maruziyetin 'ben kanseri' olarak bilinen melanom gelişiminden sorumlu tutulduğunu ifade etti. Melanom dışı deri kanserlerinin dünyada en sık görülen kanser türü olduğunu ve yılda yaklaşık 1 milyon civarında yeni olgu tespit edildiğini kaydeden Dermatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Pertevniyal Bodamyalızade, diğer deri kanseri türlerinin yaşam süresince gelişme riskinin yüzde 30 ila yüzde 10 civarında olduğunu söyledi. Yrd. Doç. Dr. Bodamyalızade son yıllarda sık tatile gitme, solaryuma girme gibi alışkanlıklarla birlikte giyinme alışkanlıklarının da değişmesinin; güneş ışınlarına maruz kalınma ve güneşe bağlı gelişen deri kanserleri oranının artmasına yol açtığını vurguladı.