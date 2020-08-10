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Çukurova’da Park Vadi yarın açılıyor

Giriş Tarihi: 10.8.2020 ABONE OL
Çukurova’da Park Vadi yarın açılıyor
Adana'da Çukurova Belediyesi Park Vadi Tesisleri 11 Ağustos Salı günü açılıyor. Su oyun parkı, her türlü toplantı ve etkinliğin yapılabildiği çok sayıda salon bulunan Park Vadi Tesislerinde Türkiye'nin ilk Kadın Yaşam Merkezi de yer alıyor. Çukurova Belediyesi tarafından "Yap-Birlikte İşletelim- Devret" modeli ile belediyenin kasasından para çıkmadan yaptırılan tesis, birçok özelliği ile örnek teşkil ediyor. Tesiste Türkiye'nin en büyük su oyun parklarında biri bulunuyor. Bunun yanında her türkü etkinlik, toplantı ve düğün gibi organizasyonların yapılabildiği çok sayıda salon yer alıyor. Ayrıca tesiste hizmet veren mutfak da her türlü damak zevkine hitap ediyor. Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana'ya muhteşem bir tesis kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Çetin, "Tesisimizi salgın nedeniyle tüm önlemleri alarak açacağız. Adanamıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.
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Çukurova’da Park Vadi yarın açılıyor
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