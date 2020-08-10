Eğitimcilerden Başkan Hasan Özataş’a ziyaret

Yeniboğaziçi-Gazimağusa'da 1 Eylül 2020 tarihinde eğitime başlayacak olan Yakın Doğu Okul Öncesi, Yakın Doğu İlkokulu ve Yakın Doğu Koleji yetkilileri, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Özataş'ı ziyaret ederek yeni açılacak olan Yakın Doğu Koleji'nin faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Ziyarete katılan Yakın Doğu Koleji Ortaöğretim Eğitim Başkanı Asım İdris ve Yakın Doğu Koleji İlköğretim Eğitim Başkanı Ertan Aligüllü, Hasan Özataş'a 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Yeniboğaziçinde eğitime başlayacak olan Yakın Doğu Koleji'nin bölgeye sağlayacağı avantajlar ile eğitim vizyonu ve misyonu hakkında bilgiler aktardı. Ziyarette, bölge halkının tercihi ve beklentileri dikkate alındığında güven veren bir eğitim ihtiyacı olduğunu dile getiren Yakın Doğu Koleji Ortaöğretim Eğitim Başkanı Asım İdris, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada gelecek nesiller için yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.