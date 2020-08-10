FETÖ’cüye savcıdan tokat gibi cevap

Kahramanmaraş'ta aranırken Adana'da yakalanan ve FETÖ'cü olduğunu itiraf ederek tüm bağlantılarını anlatan işadamı tahliye olunca, SABAH haberini yaptı. Haberden rahatsız olan işadamı ise iftira ve hakarete uğradığını iddia ederek şikayetçi oldu. Soruşturma başlatan savcılık, son noktayı koydu; "Haber doğru ve basın özgürlüğü kapsamında, kovuşturmaya yer yok." Kahramanmaraş, Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, işadamı Bekir Sıtkı Kesim hakkında Mayıs 2016'da gözaltı kararı verdi. Özbekistan'a kaçan, oradan da ABD'ye giden Kesim, 30 ay sonra 13 Kasım 2018'de geldiği Adana Şakirpaşa Havaalanında yakalandı. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen Kesim, örgütle 1990 yılında tanıştığını, o günden itibaren himmet verdiğini anlattı. Toplantılarına katıldığı FETÖ'nün bölge imamını da deşifre eden Kesim, örgütün yurt dışı gezilerine ve umre organizasyonlarına katıldığını belirterek, "3 kez de Pensilvanya'ya gittim ve sohbete katıldım" dedi. 28 ayrı şüpheli, bilgi sahibi, müşteki ve gizli tanıkta ifadelerinde Kesim'in örgütsel faaliyetlerini anlattı.



SKANDAL KARAR

14 Mart 2019'da yapılan karar duruşmasında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran Kesim'in, tutukluluk halinin de devamına karar verildi. Ancak temyiz üzerine kararı bozan Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, Kesim hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. FETÖ'nün eğitim kurumlarında yönetim kurulu başkanlığı yapan, İl imamları ve örgüt

üyeleriyle birlikte birçok kez yurt dışına giden, FETÖ'nün talimatıyla kurulan KALİDA Derneğinde başkanlık yapan, FETÖ'nün Kahramanmaraş il yapılanmasında üst akıl olarak örgüte maddi destek sağlayarak eleman kazandıran, MASAK raporlarına göre, çok sayıda FETÖ şüphelisi ile aralarında para trafiği yaşanan ve Bank Asya hesabında 80 bin TL bakiye artırımı yapan Kesim'in, ceza almadan tahliye olması, şok etkisi yarattı.



SAVCI, 'BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ' DEDİ

SABAH'ta, bu durumu 13 Haziran 2019'da, "Azılı FETÖ'cüye tahliye şoke etti' başlığıyla duyurdu. Kesim ise iftira ve hakarete maruz kaldığını öne sürerek, avukatı aracılığıyla, haberi yapan SABAH Gazetesi Kahramanmaraş Büro Şefi Sırrıberk Arslan hakkında suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Arslan, "Şikâyetçinin resmi makamlar önünde kabul ettiği olguları haberleştirdiğini" belirtti. Soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet Savcısı Abdullah Enes Görmez, "Hakaret ve iftira atma kastı bulunmayan haberin basın özgürlüğü kapsamında yapıldığı" gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.