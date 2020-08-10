İSTE’liler kepleri fırlattı

İskenderunTeknik Üniversitesi'nde (İSTE) her yıl ayrı ayrı gerçekleştirilen kep atma, mezuniyet ve diploma törenleri, pandemi nedeniyle bu yıl bir arada yapıldı. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Kep Atma ve Diploma Töreni, İSTE Bilgi Keşif Merkezi Amfisinde gerçekleştirildi. İSTE tanıtım filmi gösterimi ile devam eden törende İSTE Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı'ndan Öğr. Gör. Emre Uyunmaz ve Öğr. Gör. Işık Candan Yüce'nin hazırladığı müzik dinletisi katılımcıları unutulmaz anlar yaşattı. İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "Gönül isterdi ki, bu yıl da coşku ile binlerce öğrencimiz ve aileleri hep birlikte buluşalım ve keplerimizi fırlatalım. Ama pandemi nedeniyle bu sene bu şekilde daha dar kapsamlı bir program yapabiliyoruz. Bu bizim bir anlamda beşinci mezuniyet törenimiz. Görüyoruz ki kurumsallaşmışız. Bunu sağlayan tüm akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize ve mezunlarımıza teşekkür ediyoruz. İşimizin içerisine mutlaka sevgi katmaya çalışalım" şeklinde konuştu.