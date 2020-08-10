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Kafa kafaya çarpıştılar

MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 10.8.2020 ABONE OL
Kafa kafaya çarpıştılar
Gaziantep'te iki otomobilin kafa kafaya çarpıştıği kazada 11 kişi yaralandı. Gaziantep-Nurdağı karayolunun 30. kilometresinde Cerityeniyapan köyü yakınında meydana gelen kazada Adem Aslan yönetimindeki 27 AAR 411 otomobil ile karşı yönden gelen Recep Özdemir'in kullandığı 46 AC 426 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobillerdeki 4'ü çocuk 11 kişi yaralandı. Kazada yaralananlara ilk müdahale trafikteki araçlardaki vatandaşlar tarafından yapılırken ihbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan kişileri uzun uğraşlar sonucu kurtarırken, yaralılar sağlık görevlilerince yapılan müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
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Kafa kafaya çarpıştılar
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