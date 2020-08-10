Ölmez ve Taş ailelerinin en mutlu günü

SivasEmniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Fatma Gül ile Tolga Taş, Adana'da unutulmaz bir düğünle bekarlığa veda etti. Royal Vıp Balo Salonu'nda gerçekleşen düğüne katılan davetliler çiftleri yalnız bırakmadı. Gelinin Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli babası Kemal ile annesi Nardane Ölmez, damadın annesi Elif ve babası Erol Taş, misafirler ile tek tek yakından ilgilendi. Kovid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarının uyulduğu düğünde çiftlerin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Geç saatlere kadar süren düğün sonunda Fatma Gül Taş ve Tolga Taş mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür ettiler.