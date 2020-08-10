Salgını birlikte yeneceğiz

Hatay'daAntakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, koronovirüs salgınını ancak halk olarak birlikte hareket ederek yenebileceklerini söyledi. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgının Türk milleti olarak en az hasar ile atlatabilmek için maksimum düzeyde tedbir almamız ve belirtilen kurallara muhakkak uymamız gerektiğini belirten Yılmaz, "Bu nedenle Sağlık Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız koordinesinde ülkemiz genelinde yürütülen tedbir denetimlerini Antakya ilçemizde de gerçekleştiriyoruz" dedi. Yılmaz, " Yalnızca kendi milletine hizmet vermekle kalmayarak ihtiyaç sahibi tüm ülkelere yardım eli uzatmak koşulu ile örnek teşkil etmekteyiz. Milletimizi bu hastalıktan korumak, en az hasar ile atlatmalarını sağlayabilmek amacıyla gecelerini gündüzlerine katarak çalışan Cumhurbaşkanımız önderliğinde Sağlık Bakanımıza, Bilim Kurulu üyelerimize, sağlık çalışanlarımıza ve bu konudaki mücadelede elini taşın altına koyan tüm kurum yetkililerimize teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.