Marius Sumudica: Türkiye beni daha güçlü yaptı

'nün'de sezonu 8. bitirmesinde büyük emeği olan teknik direktörgeleceği hakkında ve Galatasaray teknik direktörühakkında Rumen basınına açıklamalarda bulundu. Digisport'a konuşanteknik adam meslektayıile karşılaşacağı gün öncesi heyecanını gizleyemediğini belirtti. Tecrübeli teknik adam,ifadelerini kullandı. Sumudica,diye konuştu.Ligi 8. sırada bitirmelerinin önemli bir faktör olduğuna da dikkat çeken Rumen hoca, "Sekizincilik kulübün kasasına girecek 500 bin Euro girmesi demek. Bu çok önemli. Başarılı bir yıl geçirdim. Sözleşmemin bitmesine 1 yıl daha var" diye konuştu. Pandemiden sonra lige iyi motive olduğuna da dikkat çekerek daha çok fiziksel yüklemeye gittiklerini ifade etti.