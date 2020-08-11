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Marius Sumudica: Türkiye beni daha güçlü yaptı

’nün Rumen teknik direktörü ’nin kendisini geliştirdiğini ve yere artık daha sağlam bastığını ifade etti

Giriş Tarihi: 11.8.2020 ABONE OL
Marius Sumudica: Türkiye beni daha güçlü yaptı
Gaziantep Futbol Kulübü'nün Süper Lig'de sezonu 8. bitirmesinde büyük emeği olan teknik direktör Marius Sumudica geleceği hakkında ve Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim hakkında Rumen basınına açıklamalarda bulundu. Digisport'a konuşan Rumen teknik adam meslektayı Fatih Terim ile karşılaşacağı gün öncesi heyecanını gizleyemediğini belirtti. Tecrübeli teknik adam, "Türkiye beni daha güçlü bir hale getirdi. Burada Fatih Terim'e karşı maça çıktım. Galatasaray maçından önce onunla tanışacağım için uyuyamadım, gözüme uyku girmedi" ifadelerini kullandı. Sumudica, "Gaziantep'ten sözleşmemi uzatma teklifi ve Körfez ülkesinden bir takımdan teklif aldım. Parası iyiydi ancak Avrupa'dan ayrılmak istemiyorum" diye konuştu.

"8'İNCİLİK 500 BİN EURO DEMEK"
Ligi 8. sırada bitirmelerinin önemli bir faktör olduğuna da dikkat çeken Rumen hoca, "Sekizincilik kulübün kasasına girecek 500 bin Euro girmesi demek. Bu çok önemli. Başarılı bir yıl geçirdim. Sözleşmemin bitmesine 1 yıl daha var" diye konuştu. Pandemiden sonra lige iyi motive olduğuna da dikkat çekerek daha çok fiziksel yüklemeye gittiklerini ifade etti.

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Marius Sumudica: Türkiye beni daha güçlü yaptı
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