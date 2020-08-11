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Üniversitesi’nde online mezuniyet töreni

Üniversitesi’nden mezun olan öğrenciler için online mezuniyet töreni düzenlendi. Törende konuşan Abdulkadir Konukoğlu, öğrencilere tecrübelerini anlattı

MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 11.8.2020 ABONE OL
SANKO Üniversitesi’nde online mezuniyet töreni
SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik bölümlerinden 180 öğrenci mezun oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle online olarak düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, "Türkiye'nin sağlığına hizmet edecek gençler yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz. Sosyal sorumluluk bilincinden hareketle üniversitemizi kurarken duyduğum heyecanın çok daha fazlasını yaşıyorum. Bizlere bu mutluluğu yaşattığınız için teşekkür ederim" dedi. Öğrencileri hata yapmaktan korkmamaya ve başarmak için tekrar tekrar denemeye çağıran Konukoğlu, "Sizler hayata atılıyorsunuz, yolunuz açık olsun. Sizlere önerim hastalarınıza anneniz, babanız, kardeşiniz hatta en yakın arkadaşınız gibi davranın. Hastalarınıza bu görüşle bakarsanız daha başarılı olacaksınız. Güler yüzlü olun ve yüzünüzü asla asmayın" dedi. Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı ise SANKO Üniversitesi'nin, SANKO Holding'in 100 yılı aşkın deneyim, bilgi ve güvenilirliği ile sağlam temeller üzerine inşa ettiği, her yıl çıtasını biraz daha yükselterek sadece Gaziantep'ten değil, bölgemizden, ülkemizden ve komşu ülkelerden de öğrencilerin ilgi gösterdiği, velilerin çocuklarını güvenle emanet ettiği bir eğitim yuvası olduğunu söyledi. Fakülte birincisi Hemşirelik Bölümü Öğrencisi Hatice Ebru Ağar, ikincisi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrencisi Zeynep Özkarslı ve üçüncüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencisi Neriman Kuzudişli oldu.Fakülte birincisi Ağar yaptığı konuşmada, fakülteyi ve bölümü birinci olarak bitirmenin mutluluk ve gururunu yaşadığına dikkat çekti.

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SANKO Üniversitesi’nde online mezuniyet töreni
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