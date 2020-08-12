Arturo Mina arıza çıkardı

Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor
transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmenin planlarını yapan bordo- beyazlılar bu bağlamda çalışmalarını önemli görülmeler gerçekleştiriyor. Fatih Kavlak
'ın başında bulunduğu transfer komitesinin her konuda anlaştığı BTC Türk Yeni Malatyasporlu
futbolcu Arturo Mina
'nın transferinde son anda pürüz çıktı.
"HEMEN KATILAMAM" DEDI
Her konuda anlaşılan ve imzadan sonra hemen hazırlık kampına katılması istenen 30 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu imzanın ardından kampa katılmayı reddetti.
Ligin yeni
bitmesi dolayısı ile 10 günlüğüne ülkesine
gitmek istediğini belirten Mina
'nın
bu isteği teknik direktör Ömer Erdoğan
tarafından reddedildi.
Bu karar sonrasında teknik ekibin
raporu doğrultusunda transfer komitesi,
başka isimlerle temasa geçeçek.
TAKIM ERDOĞAN'A EMANET EDİLDİ
Bu arada Hatayspor, taraftarın günlerdir beklediği imzayı attı. Futbol Şube Sorumlusu Ender Yardımcı ve Sportif Direktör Fatih Kavlak, teknik direktör Ömer Erdoğan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.