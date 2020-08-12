Arturo Mina arıza çıkardı

Süper Lig'in yeni takımıtransfer çalışmalarını sürdürüyor.'ın başında bulunduğu transfer komitesinin her konuda anlaştığıfutbolcu'nın transferinde son anda pürüz çıktı.Ligin yenibitmesi dolayısı ile 10 günlüğüne ülkesinegitmek istediğini belirten'nınbu isteği teknik direktörtarafından reddedildi.Bu karar sonrasında teknik ekibinraporu doğrultusunda transfer komitesi,başka isimlerle temasa geçeçek.Bu arada Hatayspor, taraftarın günlerdir beklediği imzayı attı. Futbol Şube Sorumlusu Ender Yardımcı ve Sportif Direktör Fatih Kavlak, teknik direktör Ömer Erdoğan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.