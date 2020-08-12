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arıza çıkardı

Hatayspor, her konuda anlaştığı Yeni Malatyalı stoperin transferini yapamadı. Ekvatorlu oyuncunun ülkesine gitmek istemesi kabul görmedi. Alternatifler bakılıyor

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Giriş Tarihi: 12.8.2020 ABONE OL
Arturo Mina arıza çıkardı
Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezona güçlü bir kadro ile girmenin planlarını yapan bordo- beyazlılar bu bağlamda çalışmalarını önemli görülmeler gerçekleştiriyor. Fatih Kavlak'ın başında bulunduğu transfer komitesinin her konuda anlaştığı BTC Türk Yeni Malatyasporlu futbolcu Arturo Mina'nın transferinde son anda pürüz çıktı.

"HEMEN KATILAMAM" DEDI
Her konuda anlaşılan ve imzadan sonra hemen hazırlık kampına katılması istenen 30 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu imzanın ardından kampa katılmayı reddetti. Ligin yeni bitmesi dolayısı ile 10 günlüğüne ülkesine gitmek istediğini belirten Mina'nın bu isteği teknik direktör Ömer Erdoğan tarafından reddedildi. Bu karar sonrasında teknik ekibin raporu doğrultusunda transfer komitesi, başka isimlerle temasa geçeçek.

TAKIM ERDOĞAN'A EMANET EDİLDİ
Bu arada Hatayspor, taraftarın günlerdir beklediği imzayı attı. Futbol Şube Sorumlusu Ender Yardımcı ve Sportif Direktör Fatih Kavlak, teknik direktör Ömer Erdoğan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

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Arturo Mina arıza çıkardı
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