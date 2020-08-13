İlk anlaşma Mbilla ile

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor yeni sezon hazırlıkları için bugün Adana'da top başı yapacak. Bir hafta'nde çalışmalarını sürdürecek olan turuncu-beyazlı ekip ardından ikinci etap kamp çalışması için Bolu'ya hareket edecek. Bu sezon işi şansa bırakmayacak olan kulüp başkanıtransfer çalışmalarına hız verdi. Brezilyalıve'in sözleşmelerini bir yıl uzatan Adanaspor'dave'in sözleşmeleri sona ermişti. Başkan Akgül iç transferde ilk olarak