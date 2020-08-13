Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Güney Haberleri İlk anlaşma Mbilla ile

İlk anlaşma Mbilla ile

Bugün top başı yapacak olan Adanaspor iç transferde ilk anlaşmayı 32 yaşındaki golcü oyuncusu ile yaparak başladı

BORA ERDEM
Giriş Tarihi: 13.8.2020 ABONE OL
İlk anlaşma Mbilla ile
TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor yeni sezon hazırlıkları için bugün Adana'da top başı yapacak. Bir hafta Osman Yereşen Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürecek olan turuncu-beyazlı ekip ardından ikinci etap kamp çalışması için Bolu'ya hareket edecek. Bu sezon işi şansa bırakmayacak olan kulüp başkanı Bayram Akgül transfer çalışmalarına hız verdi. Brezilyalı Renan Diniz ve Eren Keleş'in sözleşmelerini bir yıl uzatan Adanaspor'da Özkan, Hakan Barış, Mehmet Sedef, Samican, Özer Enes, Umut, Mbilla, Celil, Hakan Çinemre, Savaş, Eze, Furkan, Arabidze ve Karaçiç'in sözleşmeleri sona ermişti. Başkan Akgül iç transferde ilk olarak Kamerunlu forvet Mbilla Etame ile görüşerek yeniden anlaşma sağladı.
ARKADAŞINA GÖNDER
İlk anlaşma Mbilla ile
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA