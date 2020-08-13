İlk anlaşma Mbilla ile

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor yeni sezon hazırlıkları için bugün Adana'da top başı yapacak. Bir hafta Osman Yereşen Tesisleri
'nde çalışmalarını sürdürecek olan turuncu-beyazlı ekip ardından ikinci etap kamp çalışması için Bolu'ya hareket edecek. Bu sezon işi şansa bırakmayacak olan kulüp başkanı Bayram Akgül
transfer çalışmalarına hız verdi. Brezilyalı Renan Diniz
ve Eren Keleş
'in sözleşmelerini bir yıl uzatan Adanaspor'da Özkan, Hakan Barış, Mehmet Sedef, Samican, Özer Enes, Umut, Mbilla, Celil, Hakan Çinemre, Savaş, Eze, Furkan, Arabidze
ve Karaçiç
'in sözleşmeleri sona ermişti. Başkan Akgül iç transferde ilk olarak Kamerunlu forvet Mbilla Etame ile görüşerek yeniden anlaşma sağladı.