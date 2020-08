Park Vadi Tesisleri açıldı

ADANA'DA Çukurova Belediyesi tarafından "Yap- Birlikte İşletelim-Devret" modeliyle yaptırılan Park Vadi Tesisleri düzenlenen törenle açıldı. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Park Vadi Tesisleri Adana'ya atılan bir imzadır" ifadesini kullandı. Kovid 19 salgını dolayısıyla açılış öncesi tören alanına gelen konukların ateşleri ölçüldü, maske dağıtıldı ve tören boyunca sosyal mesafeye uyulması dikkat çekti. Bu özenli tavırdan dolayı konuklara teşekkür eden Başkan Soner Çetin, Adanalıların yine farkını ortaya koyduğunu söyledi. Görev yaptığı 6,5 yıl boyunca yapılan bazı hizmetleri başlıklar halinde hatırlatan Başkan Soner Çetin, bu süre içinde makası hiç ellerinden düşürmediklerini, her Salı bir açılış yaptıklarını, her Perşembe de temel attıklarını belirtti. Başkan Soner Çetin, göreve geldikten 7 ay sonra toplu açılış törenine imza attıklarını kaydederek, "Toplumun her kesimini düşünmek zorundayız. Bunun için çocuklar için kreşler, kadınlar için kadın sohbet ve dayanışma evleri, emekliler için de emekli dinlenme evlerini hizmete açtık. Bütün bu projelerimiz Türkiye'ye örnek oldu" dedi.