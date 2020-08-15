Aamir Khan, Adana kebabına hayran kaldı

nedeniyle çekimleri yarım kalan filminin kalan bölümünü tamamlamak için Türkiye'yi seçen ve incelemelerde bulunmak için önce Niğde sonra da Adana'ya gelen Hindistan sinemasının dünya çapında tanınmış oyuncu ve yönetmeni Aamir Khan'a kebap pişirtip, ikram eden kebapçı Mehmet Gemicioğlu, "Öylesine ünlü bir sanatçının kentimizde film çekmesi tanıtım açısından çok önemli. Kebabı çok beğendi. Bir daha geleceğini söyledi" dedi. Hintli oyuncu, Seyhan ilçesi'ne bağlı Büyüksaat mevkiini gezdikten sonra kebap keyfi yaptı. Ekibiyle birlikte kebapçıların yoğun olduğu tarihi Kazancılar Çarşısı'na gelen ünlü yönetmen, burada, uzun yıllardır kebapçılık yapan Mehmet Gemicioğlu'nun dükkanında mangalın başına geçip Adana ve ciğer kebabı pişirip yedi. Ünlü oyuncu, hayranlarının yoğun ilgisiyle de karşılaştı. Kebabı çok beğendiği öğrenilen Khan'ın korona virüs tehlikesinin geçtikten sonra tekrardan çarşıya gelip kebap yiyeceği de öğrenildi.