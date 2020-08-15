Başkan Tosyalı: Ak sevda 19 yaşında

İSKENDERUN Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, AK Parti'nin Kuruluşu'nun 19. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Fatih Tosyalı, Türkiye'nin artık gündemi belirlenen ülke olmaktan çıkıp, 'gündem belirleyen' ülke konumuna geldiğini belirterek mesajında şunları kaydetti: "Kurulduğu 2001 yılından beri siyaseti milletin rehberliğinde ve millet için yapan AK Parti'miz Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, girdiği tüm seçimlerden başarıyla çıkıp 2002'den bu yana tek başına iktidarda kalarak yönetim kabiliyetini ve kadrolarına duyulan güveni kanıtlamıştır. Bugün AK Parti'mizin 19. yaş gururunu milletimizle paylaşırken her yaş ile yenileniyoruz. Ülkemizin itibarını dünyada daha da yükselten, hak ve hukukunu her platformda koruyan, gecesini gündüzüne katarak çalışan, bu yönüyle tüm teşkilatlarımıza da örneklik teşkil eden Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kadrolarımızı genişletmeyi, hedeflerimizi büyütmeyi, milletimizden aldığımız güçle yine milletimize hizmet etmeyi sürdürüyoruz."