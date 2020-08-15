Chp’li belediye benden haraç istedi

Adana'nın Ceyhan İlçesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Hülya Erdem, iddiaya göre; 3. Lige çıkan Ceyhan Belediyespor'a az bağışta bulunduğu gerekçesiyle müteahhit Yusuf Doğan'ın ofis olarak kullandığı işyerinin sundurmasını iş makineleriyle yıktırdı. Yapı kullanım ruhsatını gösteren ve belediyenin sundurmaya izin verdiğini söyleyen müteahhit Doğan, "Belediye başkan yardımcılığı sırasında Ceyhan Belediyespor'un da başkanlığı yapan başkan Hülya Erdem, ilçedeki müteahhitleri ve iş insanlarını arayarak en az 5 bin lira kulübe yardım etmemizi istedi. Kulübe bin 500 lira bağışta bulundum ve geri kalan 3 bin 500 lirayı sonra vereceğim söyledim. O parayı ödeyemediğim için ofisimin sundurmasını iş makineleriyle birlikte yerle bir ettiler. Belediye benden resmen haraç istedi" dedi.

MADDİ GÜCÜ KADAR BAĞIŞ

31 Mart 2019 seçimlerinde CHP'li Kadir Aydar başkan seçilirken aynı partiden Hülya Erdem de başkan yardımcılığına ve Ceyhan Belediyespor'un başkanlığına getirildi. Bu yılın Nisan ayında mevcut başkan Kadir Aydar'ın çeşitli davalardan aldığı cezadan dolayı mazbatası elinden alındı. Boş kalan başkan koltuğuna ise meclis seçimiyle aynı partiden olan Hülya Erdem getirildi. Ceyhan Belediyespor'un başkanlığı yaptığı dönemde müteahhitleri arayan Erdem, kulübe en az 5 bin lira bağış yapmalarını istedi. Bazı müteahhitler kulübe bağışta bulunurken, bazıları ise maddi durumunun iyi olmadığını söyleyip istenilen meblağın altında bağışta bulundu. CHP'li başkan Hülya Erdem'in kulübe bağış adı altında adeta müteahhitlerden haraç istediğini iddia eden müteahhit Yusuf Doğan, "2019 yılının son aylarında

beni de davet ettiler ve en az 5 bin lira yardım etmek zorunda olduğumuzu söylediler. Ben de yeni bitirdiğim ve satış ofisi olarak kullanacağım binalardan birine sundurma izni istedim. Yapı kullanım ruhsatını aldıktan sonra yapabilirsin dediler. Bu arada kulübe de bin 500 lira yardımda bulundum ve Hülya başkana durumum düzeldiğinde 3 bin 500 lirayı da ödeyeceğimi söyledim. Ödeme gecikince önce işyerimize 15 bin lira ceza kestiler. Hatta başkanı aradım bana, "Ben bu cezayı engelleyebilirdim ama sen bizim istediğimiz parayı vermedin engellemiyorum' dedi. Biz de bu cezayı ödememek için mahkemeye başvurduk" diye konuştu.



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Belediyenin kendisine hiçbir bir yıkım tebligatı göndermediğini, sürekli tacizde bulunduğunu ve sundurmayı yıkmak için belediyedeki tüm iş makinelerini ofisinin önüne getirildiğini anlatan Doğan, "Bulvar üzerinde sundurmaları bulunan işyerlerine hiçbir şey yapmayan belediye adeta savaşa gider gibi iş makineleriyle gelip sundurmamı yıktılar. Hukuksuz bir şekilde yıkım yaptılar. Kendilerini aramama rağmen telefonlarıma cevap vermediler. Daha sonra bana haber gönderiyorlar durumu medya ile paylaşmamamı istiyorlar. Birkaç gün bekledim ama olumlu şekilde dönmediler. İmar müdürünün yanına gittim bana 'Kalan yeri de yıkacağız' diyerek dalga geçti. Ben sadece mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Ofisimin önündeki fayansları bile zarar göreyim diye kırdılar" şeklinde konuştu.