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’da denetimler tüm hızıyla sürüyor

Giriş Tarihi: 15.8.2020 ABONE OL
Kozan’da denetimler tüm hızıyla sürüyor
ADANA'NIN Kozan ilçesinde polis ekiplerinin sürücülere yönelik maske ve sosyal mesafe denetimleri sürüyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri şehrin muhtelif noktalarında motosikletler, motorlu bisikletler ve otomobiller üzerinde uygulama gerçekleştirdiler. Denetimlerde trafik ekipleri sürücülerin ehliyet, araç bilgilerini sorgularken sürücülerin koronavirüs salgınına karşı maske takıp takmadıkları ve sosyal mesafe kurallarına uyup uymadıkları noktasında da denetimlerini yaptı. Sürücüler maske ve sosyal mesafe konusunda ekipler tarafından uyarıldı.
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Kozan’da denetimler tüm hızıyla sürüyor
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