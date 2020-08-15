Yakın Doğu’da üç boyutlu tümör ameliyatı

Doğu Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi'ne üst damakta şişlik şikayeti ile başvuran Derviş Yeğen'in, yapılan biyopsi sonucunun tümörü işaret etmesi üzerine, NEU 3D laboratuvarı tarafından hastanın tomografi görüntülerinden kafatasının 3 boyutlu modeli yapıldı. Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Erişir ve ekibi tarafından model üzerinden ameliyat planlandı. Ameliyat sırasında dişlerle birlikte çıkarılan üst çene kemiği yerine yerleştirilen damak protezi yakın doğu üniversitesi diş hekimliği fakültesi hastanesi tarafından hazır hale getirilerek, operasyon sırasında hastaya uygulandı. Prof. Dr. Erişir, üst damakta şişlik şikayeti ile hastaneye müracaat eden hastanın biyopsi sonucunun kanserli doku olarak gelmesi üzerine, NEU 3D Laboratuvarı ve Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi'nden destek alınarak gerekli operasyonu planladıklarını belirtti. Çok sık olmamakla birlikte sinüs içini dolduran ve bazen de göze kadar uzayan tümörlerin görülebildiğini ve bunların geç vakalar olarak nitelendirildiğini belirten Prof. Dr. Ferhat Erişir, hastanın ağız içi şişliği fark edip zaman kaybetmeden hastaneye başvurmuş olmasının avantaj olduğunu da sözlerine ekledi