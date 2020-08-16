Güzel Sanatlar Karma Sergisi açıldı

Modern Sanat Müzesi için, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Dünyasın'dan toplam 40 sanatçının eserlerinden oluşan Güzel Sanatlar Karma Sergisi, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sergi salonunda açıldı. Sergiye Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ.Günsel, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ, Enstitü Müdürü, Dekanlar, Öğretim elemanları ve sanatçılar katıldı.Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Dillerin, kültürlerin ve sanatların farklılığı fikirlerin büyümesi ve zenginleşmesinin temeli olduğunu belirterek başladığı konuşmasında; sanatçılar da kendilerine özgü dillerini geliştirerek fikirlerin zenginleşmesine katkıda bulunurlar dedi. Prof. Şanlıdağ, "Sanatçının her eseri farklı bir olayı, duyguyu ifade eder. Karma sergiler de katılımcılara sanatçıların hazırladığı birçok farklı fikir ve duyguyu aynı anda deneyimleyebilmesini sağlar. Farklı akımlara, üsluplara bağlı olan ya da bağımlı ve bağımsız çalışan sanatçıların yapıtları tek bir çatı altında sergilenir" dedi. Sergi 24 Ağustos kadar açık kalacak.