Kovıd-19 güvenlı üretim sertifikası aldılar

Standardları Enstitüsü (TSE) 'nin hazırladığı Covid- 19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'na uygun olarak üretim sistemini güncelleyip üretim yapan Türkiye'nin altın madalyalı dünyanın en kaliteli Eğriçayır Balı, TSE Konya Bölge Müdürlüğünün yaptığı denetimi geçerek Covid 19 Güvenli üretim sertifikası aldı. Sertifikayı Vali Yardımcısı Süleyman Deniz ve Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Sarı tarafından Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanlığında düzenlenen törenle verildi. Törende konuşan Mersin Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, ''İnsan sağlığını ön plana alan bu tür çalışmalara ihtiyacımız var, Eğriçayır balına da böyle güzel ve önemli belgeler yakışır. Hayırlı olsun'' dedi. Sertifika teslim töreninde konuşan Eğriçayır Balı sahibi Celal Çay şöyle konuştu: Pandemi sürecinin başından itibaren çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle yürütüyor, hem tüketicilerin hem de çalışma arkadaşlarımız ve onların ailelerinin sağlığı ve güvenliği için tüm tedbirleri aldık. Bu çerçevede aldığımız uluslararası geçerliliğe sahip Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi de yaptığımız bu çalışmaların bir sonucu niteliğini taşıyor.