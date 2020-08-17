Barış Telli yuvaya döndü

GAZIANTEP Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı
eski
oyuncusu Barış Telli
ile yeniden
sözleşme imzalayarak kadrosunu
güçlendirdi. 2014 yılından 2017
yılına kadar Gaziantep Şahinbey
formasını başarı ile giyen Barış Telli
, daha sonra Kayseri, İzmir ve Ankara
takımlarında forma
giydikten sonra yeniden yuvaya
döndü ve kendisini mavi-beyazlı
takıma bağlayan imzayı attı.
KULÜP Başkanı Cuma Güzel,
Barış'ın takımın gücüne güç katacağın
belirterek, "Dört yıl aradan sonra Barış kardeşimizle yollarımız yeniden birleşti. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun Barışa inancı tam. Barış bizim için çok değerli, takım arkadaşları ve bizler onu çok seviyoruz. Barış Gaziantep'te iz bırakan sporculardan bir tanesidir. Tekrar bizimle birlikte olmasından dolayı mutluyuz. Barışla güçlenen kadromuzla, yeni sezonda da şampiyonluğun en güçlü adayıyız"
dedi.