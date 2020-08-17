Barış Telli yuvaya döndü

GAZIANTEPeskioyuncusuile yenidensözleşme imzalayarak kadrosunugüçlendirdi. 2014 yılından 2017yılına kadar Gaziantep Şahinbeyformasını başarı ile giyen, daha sonratakımlarında formagiydikten sonra yeniden yuvayadöndü ve kendisini mavi-beyazlıtakıma bağlayan imzayı attı.KULÜP Başkanı Cuma Güzel,Barış'ın takımın gücüne güç katacağınbelirterek,dedi.