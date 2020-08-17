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yuvaya döndü

Giriş Tarihi: 17.8.2020 ABONE OL
Barış Telli yuvaya döndü
GAZIANTEP Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı eski oyuncusu Barış Telli ile yeniden sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi. 2014 yılından 2017 yılına kadar Gaziantep Şahinbey formasını başarı ile giyen Barış Telli, daha sonra Kayseri, İzmir ve Ankara takımlarında forma giydikten sonra yeniden yuvaya döndü ve kendisini mavi-beyazlı takıma bağlayan imzayı attı. KULÜP Başkanı Cuma Güzel, Barış'ın takımın gücüne güç katacağın belirterek, "Dört yıl aradan sonra Barış kardeşimizle yollarımız yeniden birleşti. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun Barışa inancı tam. Barış bizim için çok değerli, takım arkadaşları ve bizler onu çok seviyoruz. Barış Gaziantep'te iz bırakan sporculardan bir tanesidir. Tekrar bizimle birlikte olmasından dolayı mutluyuz. Barışla güçlenen kadromuzla, yeni sezonda da şampiyonluğun en güçlü adayıyız" dedi.
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Barış Telli yuvaya döndü
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