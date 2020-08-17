Gültak Yörüklerle bir araya geldi

MERSİN'DE Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, kış aylarında Akdeniz'in farklı bölgelerinde yaşayan, yaz mevsiminde de hayvanlarıyla birlikte Torosların yaklaşık 3 bin metrelik zirvesine göç edip burada konaklayan Yörükleri ziyaret etti. Mayıs ayı içinde Toroslar mevkine göç edip eylül ayı sonuna dek buralarda yaşayan, Huzurkent, Burhan, Esenli, Civanyaylağı, Nacarlı ve çevre mahallelerden Yörük vatandaşlarla obalarında bir araya gelen Gültak'a, başkan yardımcıları da eşlik etti. Yörük vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgi gösterisi ile karşılanan Gültak, ziyaretinde kepenek giyip koyun ağılına girdi, bir süre eşek sırtında yolculuk yaptı. Kuyudan su çeken, kucağına aldığı bir oğlağı seven Başkan Gültak, girdiği bir ağılda, Yörük bir anne ile birlikte keçiden süt sağarak bu işteki maharetini de gösterdi. Yörük sofrasına konuk olan ve etrafını saran Yörüklerle sohbet eden Gültak, içme ve hayvansal sulama sorunu, liselerde okuyan çocuklarının ulaşımı ve yurt sorunu, cami olarak kullandıkları yapının tadilatı ile cep telefonlarının çekmemesi gibi konularda Yörüklerin anlattığı talepleri not ettirdi, sorunların hükümet ve bakanlıklar nezdinde çözümü için elinden geleni yapacağını ifade etti.