İskenderun Spor kenti oluyor

Hatay'da İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, "Kentimizin farklı yerlerine yapılacak olan 10 adet halı saha ve 5 adet basketbol sahasının yapım işleri başladı"
dedi. Başkan Tosyalı, Çay Mahallesi İnönü Ortaokulu
içerisinde yapımına başlanan spor tesisini yerinde inceledi. Yapılmakta olan çalışmalar hakkında bilgiler alan Tosyalı, "Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar spora ve sporcuya destek olmaya gayret gösterdik. Bilindiği üzere ilk yapılacak olan spor tesisi için Çay mahallesindeki okulumuzun içerisindeki boş alanı tespit etmiştik. Yüklenici firmaya yapılan yer tesbitinin ardından görüldüğü gibi çalışmalar başladı. Hızlı bir şekilde proje tamamlanacak"
dedi.
KISA SÜREDE BİTECEK
Diğer bölgelerde çalışmaların başladığını belirten Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, "Spor tesisi projelerini yerlerinde incelemeye devam edeceğiz. Şuanda zemin düzenlemelerinin ardından tel örgü çalışmaları için çevre duvarları yapımı başladı. İlçeye yeni ve modern spor tesisleri kazandırmayı amaçlıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlık açısından önemli ölçüde fayda sağlayacağı tesisler yapıyoruz. İnsanlarımızı spor yapmaya teşvik eden projelere imza atıyoruz. Çalışmalar tamamlandığında spor tesisleri halkımızın hizmetine açılacak"
şeklinde konuştu.