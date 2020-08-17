MTOSB’den tarihi rekor

Mersin'de, 1993 yılında faaliyete geçen Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi aradan geçen 27 yılın ardından 2020 Temmuz ayında tarihi bir rekor kırarak bugüne kadarki en yüksek elektrik tüketimini gerçekleştirdi. Temmuz ayında 44.421.000 kwh elektrik tüketiminin gerçekleştiği MTOSB'de, Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, "Sanayicimizle ne kadar gurur duysak azdır. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde üretimden vazgeçmeyen sanayicilerimiz enerji tüketim rakamlarında, istihdamda ve ihracatta tarihi rekorlara imza atıyorlar" dedi.Başkan Tekli, 2019 yılının ilk 7 ayında MTOSB sınırları içerisinde 251.426.536 kwh elektrik tüketimi gerçekleştirildiği belirterek, bu rakamın 2020 yılının ilk 7 ayında 283.318.265 kwh olarak gerçekleştiğini söyledi. İhracatın Türkiye açısından öneminin bilincinde olduklarını da kaydeden Başkan Tekli, "Pandemi nedeniyle Avrupa kapılarını kapatınca sanayicilerimiz yeni pazar arayışlarına girdiler. Böylece Ortadoğu ve Afrika'da yeni pazarlar keşfettik. Daha önce Avrupa ülkelerine yönelik satışları bulunan sanayicilerimiz pandemi ile birlikte ihracatta kendilerine yeni sahalar açtılar ve şu anda bu pazarlarda da oldukça etkililer" diye konuştu. Pandemi döneminde tüm dünyanın en büyük sorunu haline gelen istihdam sorununa da değinen Başkan Tekli, "Devletimizin verdiği teşvik ve destekleri iyi değerlendiren sanayicilerimiz bu zorlu süreçte istihdam rakamlarını aşağıya çekmektense, artan üretim ile birlikte istihdam rakamlarını da üst seviyeye taşımayı başardılar. Bu süreçte büyük özveri ile çalışan sanayicimizi yalnız bırakmayan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank başta olmak üzere, tüm yetkililere de şükran borçluyuz" dedi. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin Mersinli sanayicinin üretimine engel olamadığını belirten Başkan Tekli, "Ortaya çıkan enerji tüketim rakamları bölgemizde yatırım yapan sanayicilerimizin üretimden vazgeçmediğinin açık göstergesidir" dedi. İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen ve 2019 verilerinin baz alındığı 'Türkiye'nin Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde 10 firma ile yer alan Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi, İSO tarafından açıklanan 'İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesine de 3 firma ile girme başarısını gösterdi.