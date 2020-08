SANKO’dan uzaktan eğitim indirimi

SANKO Okulları, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında öğretimin uzaktan devam edeceği günler için yüzde 50 indirim uygulayacak. SANKO Okulları'ndan velilere gönderilen duyuruda, 2020- 2021 eğitim öğretim yılında öğretimin uzaktan öğretim yöntemiyle devam ettiği günler için okul gün birim ücretinin yüzde 50 indirimli hesaplanacağını bildirdi. Duyuruda, önceliğin her zaman öğrencilerin sağlığı, güvenliği ve nitelikli eğitim olduğu vurgulanarak, "Bu amaç doğrultusunda okulumuz her zaman öğrencileri ve velilerinin yanında yer almıştır" denildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2020- 2021 eğitim öğretim yılına ilişkin açıklamasının ardından SANKO Okulları'nın aldığı karara değinilen duyuruda, "Öğretimin uzaktan öğretimle gerçekleştirileceği günler için okul gün birim ücreti yüzde 50 indirimli hesaplanacaktır. Uzaktan öğretim uygulamaları nedeniyle gerçekleştirilecek indirim tutarı Eylül ayından itibaren her ay sonunda faturalara yansıtılacak ve velilerimize iade edilecektir" bilgilerine yer verildi.