Üreticilerin işyerleri Erdemli Belediyesi’nden

MERSİN'DE 'Erdemli Belediyesi E- Ticaret Dijital Dönüşüm Projesi', düzenlenen eğitim programıyla başladı. Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Bu Proje ile Erdemli dünya pazarında, dijital pazarda söz sahibi olacak. Bu Proje ile Erdemli'li üreticilerin İşyerlerini Belediye olarak biz açmış olacağız. Allah'ım hayırlı kazançlar versin" dedi. Üreticilere alternatif pazar yerleri oluşturulmasının amaçlandığı proje, Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip. Proje kapsamında Erdemli Belediyesi, üretici ve esnaflara ücretsiz olarak E-Ticaret eğitimi ve eğitim sonunda alınan sertifika ile E-Ticaret sayfalarını veriyor. Tollu, 'E-ticaret Dijital Dönüşüm Projesiyle' dijital pazarda söz sahibi olmayı hedeflediklerini vurguladı.