Niğde’de alt geçit ulaşımı kolaylaştıracak

NİĞDE Belediye Başkanı Emrah Özdemir, DİTAŞ Kavşağı, Özel İdaresi Katlı Kavşak ve Devlet Bahçeli üst geçidi projesinden sonra Ata Sanayi Sitesi'nin hayata geçirileceğini söyledi. Yeni Sanayi ve Ata Sanayi Sitesi'ni bir birine bağlayacak olan alt geçidi çalışmalarını inceleyen Başkan Özdemir, alt geçidin kısa süre içerisinde tamamlanacağını kaydetti. Yeni Sanayi Sitesi'ne 600 tane daha işyeri yapılacağını belirten Özdemir: "Niğde'nin sanayisini birbirine bağlayacak olan ana geçit güzergahının bu alt geçidinin de çalışmaları iki gün öncesinden itibaren başladı. İnşallah 1 ay içerisinde alt geçidimizi tamamlamış olacağız. Özellikle Mobilyacılar Kooperatifi, Gıda Toptancıları, Kamyon Garajı olmak üzere Yeni Sanayi Sitemizle Ata Sanayi Sitemizi birbirine bağlamış olacağız" diye konuştu. Niğde- Kayseri arasında sıcak asfalt çalışmalarının da hız kesmeden devam ettiğinin ifade eden Başkan Özdemir, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ulaştırma bakanımıza, karayollarımıza, milletvekillerimize buradan teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah bütün yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek ve inşallah Niğde'mize söz verdiğimizin daha fazlasını yerine getirmiş olacağız" dedi.