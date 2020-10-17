Omurga sağlığını korumanın püf noktaları

süreli hareketsizliğe dayalı olabilen çalışma ortamları, ayaktayken, otururken ya da uzanırken dikkat etmediğimiz duruşumuz, hayat kalitemizi bozan bel ve boyun ağrıları, fıtıklar ya da sağlıksız bir omurga yapısına neden oluyor. Pandemi sürecinde egzersiz ve hareketten uzak kalmak da bu sorunları besleyen önemli bir neden olarak karşısına çıkıyor. Acıbadem Adana Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Erhan Serin, omurga sağlığının temelini doğru duruş pozisyonlarının oluşturduğunu belirterek "Omurga ile ilgili sorunların başında onu iyi koruyamamaktan kaynaklanan fıtık gibi bozulmalar yer alıyor. İyi bir duruş; ayakta, otururken ya da yatarken omurgamızı olumsuz etkileyebilecek yüklerden de korumamızı sağlıyor" dedi. Omurga; baş ile bacaklar arasında uzanan, 24'ü hareketli ve 9'u hareketsiz 33 omur kemiğinden ve bu kemikleri bir arada tutan yumuşak dokulardan oluşuyor. Hareketli olan omurlar birbirlerine eklemler, bağlar ve diskler yardımıyla tutunuyor ve çevresindeki kaslarla da kuvvetleniyor. Prof. Dr. Serin, omurganın görevlerini "Öncelikle insanın dik durmasını sağlamak, iç organlarını taşımak ve merkezi sinir sisteminin bölümlerinden biri olan omuriliği korumak" olarak özetledi. Prof. Dr. Serin, önden veya arkadan bakıldığında düz olan omurganın, yandan bakıldığında fizyolojik eğrilikler gösterdiğini anlattı.