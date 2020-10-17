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İhtiyaç sahibi olanların yanındayız

Giriş Tarihi: 17.10.2020 ABONE OL
İhtiyaç sahibi olanların yanındayız
İSKENDERUN Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Belen-Arsuz bölgesinde orman yangınından etkilenen yerleşim yerlerindeki aileleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. İlk olarak Belen Bölgesinde yangından etkilenen vatandaşları ziyaret eden Belediye Başkanı Fatih Tosyalı," En büyük tesellimiz can kaybının olmaması" dedi. Başkan Fatih Tosyalı," Yangın çıkar çıkmaz tüm ekipler yangın söndürme çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. Yoğun bir çalışmanın ardından yangın bir süre sonra kontrol altına alındı. Şuan ekipler soğutma faaliyetlerine devam etmektedir. Valiliğimiz, belediyelerimiz tüm kurumlarımız koordinasyon içerisindeyiz. Mağdur ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızın her zaman yanındayız" dedi.
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İhtiyaç sahibi olanların yanındayız
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